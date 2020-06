Werkloosheid: Noord-Bevelanders het hardst getroffen

Koopavond in Goes tijdens corona (foto: Omroep Zeeland)

Horeca en detailhandel hebben het overal moeilijk, maar in een kleine kustgemeente als Noord-Beveland kwam het wegblijven van toeristen het hardst aan. In absolute cijfers: in mei vorig 2019 telde Noord-Beveland 85 WW-uitkeringen en het waren er afgelopen maand 117. In Goes kwamen er 132 werklozen bij en in Vlissingen zelfs 188. Tholen en Hulst bleven vooralsnog betrekkelijk gespaard.

Kaart

Klik op onderstaande kaart voor alle cijfers per gemeente.

Totaal

In mei 2020 werden in Zeeland 5.200 WW-uitkeringen verstrekt. Dat was een stijging van twee procent in vergelijking met april 2020, maar 23,7 procent meer dan mei vorig jaar. Met het oog op de seizoensschommelingen moet in Zeeland naar de verschillen per jaar worden gekeken om een juist beeld te hebben van de werkloosheidsontwikkeling.

Krapte

Toch is er in Zeeland over het algemeen nog steeds krapte op de arbeidsmarkt, zegt het UWV in Goes, dus meer vraag naar werknemers dan aanbod. Die krapte is in de rest van Nederland verdwenen. In de ICT-branche (computers) is de krapte zowel in Zeeland als in de rest van Nederland erg groot: ICT'ers komen dus makkelijk aan een baan.

Maar ook als je op zoek bent naar een baan in de zorg, de landbouw, het onderwijs of in dienstverlenende beroepen kun je als werkloze in Zeeland toch weer snel aan de slag, in tegenstelling tot andere delen van Nederland, constateert het UWV.