'Racisme is er ook in Zeeland en moet de wereld uit'

Demonstratie tegen racisme (foto: Omroep Zeeland)

In de uitzending gaven ze voorbeelden van discriminatie in Zeeland. "Kinderen uit een gezin met een andere achtergrond krijgen een lager schooladvies. Dat is gewoon een feit", zei Stefano la Heijne. Duijndam ging in op de vraag of bepaalde opmerkingen niet als grapje kunnen worden afgedaan. "Ik heb best gevoel voor humor, maar als ik vijftig keer dezelfde opmerking hoor, ben ik er een keer klaar mee. Dan ga ik snauwen."

Ook werd er gesproken over reacties die we in het programma Zegt u 't Maar te horen krijgen. Daarin zeggen sommige bellers: 'het maakt mij allemaal niet uit, maar blijf van onze cultuur af'. Dat viel bij La Heijne en Duijndam niet goed. "Dat vind ik heel eng, gewoon schrikbarend", zegt La Heijne. Duijndam vraagt zich af hoe ze zichzelf moet zien als de Nederlandse cultuur zou veranderen. "Ik ben altijd Nederlands geweest, van welke cultuur moet ik dan afblijven?"

De volledige uitzending is via onderstaande link te beluisteren: