'Blij dat we weer aan iedereen les kunnen geven'

Van Harn werkt al jaren op de Bisschop Ernstschool in Goes en geeft les aan groep 8. "Ik vind deze leeftijdsgroep erg interessant. Ik hou van de interactie en ze hebben al een bepaalde mening over onderwerpen waar je over kan discussiëren met elkaar. En daarnaast vind ik het leuk om ze voor te bereiden op het middelbaar onderwijs."

Snel online

Naast groepsleerkracht is Van Harn ook Digicoach. Hij verzorgt de ICT voor alle scholen die deel uitmaken van Stichting Prisma. Dat betekende dat hij, toen bekend werd dat de scholen dicht bleven, meteen de dag erop naar het hoofdkantoor moest om te regelen dat er zo snel mogelijk op afstand les gegeven kon worden. "We hadden er namelijk al rekening mee gehouden dat dit zou gebeuren, dus lag er al een protocol. We hebben in korte tijd een site gebouwd waar leerlingen online les konden krijgen en hebben allerlei uitgevers van lesmethoden benaderd om mee te werken."

Meester Niels geeft online les (foto: Omroep Zeeland)

Huiswerkmappen

Tegelijkertijd waren de overige teamleden druk bezig om huiswerkmappen te maken voor de leerlingen. "We wilden dat de leerlingen in ieder geval de eerste twee weken thuis aan de slag konden. We hebben vooral ingezet op het herhalen van lesstof, zodat ze zelfstandig konden werken, zonder dat ze veel hulp nodig hadden van de ouders."

Instructiefilmpjes

De leerkrachten hebben allemaal de gehele periode doorgewerkt. Er werd op school les gegeven aan kinderen van ouders met een vitaal beroep. Daarnaast maakten de leerkrachten allerlei instructiefilmpjes voor verschillende vakken die op de nieuwe site geplaatst werden, zodat leerlingen die konden bekijken.

Een leerling krijgt thuis online les (foto: Omroep Zeeland)

Dagelijkse 'meet'

Op een gegeven moment hadden alle leerlingen ook regelmatig online les. "In het begin had ik met mijn groep een dagelijkse 'meet' om tien uur. Ik gaf dan wat instructie en leerlingen konden vragen stellen. Na verloop van tijd heb ik dat opgevoerd en gaf ik een hele ochtend online les, waarbij alle leerlingen aanwezig moesten zijn. Ik besteedde vooral aandacht aan de kernvakken, zoals rekenen, spelling en studievaardigheden."

Mijn leerlingen hebben laten zien dat ze klaar zijn voor het middelbaar onderwijs en daar ben ik trots op." Niels van Harn - groepsleerkracht

Van Harn was blij dat op een gegeven moment 50 procent van de leerlingen weer naar school mocht en dat sinds 8 juni iedereen weer naar school mag. "Ik miste het persoonlijk contact met m'n leerlingen en ik ben blij dat we met elkaar het schooljaar kunnen afronden." Het rooster is wel enigszins aangepast. De kinderen hebben bijvoorbeeld nu een continurooster, zodat er minder bewegingen zijn. Dat betekent dat alle leerlingen nu op school eten.

Nieuwe inzichten

De crisis heeft volgens Van Harn ook nieuwe inzichten gegeven over het onderwijs. "We hebben bijvoorbeeld gemerkt dat het geven van onderwijs op afstand meerdere mogelijkheden geeft als je het vergelijkt met het traditionele onderwijs. Ik denk ook dat het digitale onderwijs niet meer zal verdwijnen en dat we daar in de toekomst meer gebruik van zullen maken. De meeste leerkrachten hebben op allerlei manieren kennis gemaakt met deze nieuwe vorm van lesgeven en ervaren wat de mogelijkheden zijn."

Meester Niels tijdens het online lesgeven (foto: Omroep Zeeland)

Trots

Terugkijkend op de afgelopen periode is Van Harn vooral trots op zijn leerlingen. "Niet alleen was het een nieuwe situatie waar ik aan moest wennen. Ook voor mijn leerlingen was het onwennig. Maar ze hebben laten zien dat ze klaar zijn voor het middelbaar onderwijs. Ze hebben zelfstandig gewerkt en bewezen dat ze zich aan afspraken kunnen houden. En waar ik het meest verbaasd over was, is dat ze met het online lesgeven zelfs nog eerder ingelogd waren dan nodig. Nou, dat zegt iets over motivatie, toch?"

Snel schakelen

Van Harn wil ook het schoolteam nog een compliment maken. "We hebben bewezen dat we in een crisissituatie snel kunnen schakelen, creatief zijn en elkaar helpen waar nodig. We hebben het met z'n allen gedaan en dat geeft erg veel voldoening."