Lees terug: verdachte moord Oostkapelle blijft langer vastzitten

Verslaggever Niels Schuurbiers volgt de zaak en doet verslag via twitter.

Wat weten we dankzij vorige zittingen? Op 24 mei 2019 werd in Oostkapelle een 78-jarige bewoonster van Parc Zonnehove neergestoken. Een paar uur later bezweek zij aan haar verwondingen. De verdachte, die in hetzelfde appartementencomplex woonde, is een paar dagen na de moord opgepakt en zit sindsdien vast. Tijdens de eerste zitting op 3 september vorig jaar werd bekend dat het slachtoffer door een messteek in haar borst om het leven is gekomen. Ook bleek er DNA van de verdachte gevonden te zijn aan de binnenkant van de deurklink in het appartement van het slachtoffer. De verdachte verklaarde bij de vorige zitting dat hij nooit in het appartement van het slachtoffer is geweest. Aangezien alle openbare deurklinken zijn DNA bevatten zou dat volgens hem kunnen zijn overgedragen door anderen.

Deze zaak is opvallend om meerdere redenen. Zo heeft de burgemeester van Veere een dwangbevel klaarliggen om te voorkomen dat de verdachte in het geval van vervroegde vrijlating terug komt naar Parc Zonnehove. Ook belde de verdachte een paar uur na de steekpartij met het radioprogramma Zegt U Het Maar om te zeggen dat hij gepest werd.

De politie zocht in deze vijver naar het moordwapen. Dat is nog niet gevonden. (foto: HV Zeeland)

Deze moordzaak heeft vertraging opgelopen door het coronavirus. De verdachte zou van 18 maart tot en met 29 april geobserveerd worden in het Pieter Baan Centrum in Almere. Dat is voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege het coronavirus. De verdachte is hartpatiënt en daarmee een risicogroep. Het Pieter Baan Centrum wilde daarom niet dat hij die kant op kwam.

Nog niet inhoudelijk naar de zaak kijken

De advocaat van de verdachte pleitte er vandaag voor dat zijn cliënt de zaak in vrijheid wil afwachten, maar dat vindt de rechtbank niet verantwoord. De man blijft voorlopig vastzitten. Een inhoudelijke behandeling waarbij de rechtbank naar de zaak kijkt en het Openbaar Ministerie een straf gaat eisen, is nog niet in zicht.

Politie speurt in Oostkapelle (foto: HV Zeeland)

Lees ook: