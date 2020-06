Zware omzetverliezen en sombere vooruitzichten. Coronacrisis laat diepe sporen na bij Zeeuwse ondernemers

Het onderzoek is niet representatief, omdat er te weinig ondernemers aan mee hebben gedaan. Maar het brengt volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat de gevolgen van de coronacrisis duidelijk in beeld. Met dit onderzoek in de hand wil hij Den Haag overtuigen van de ernst van de situatie in sommige steden, vooral in Sluis.

Zware klappen Sluis

Het stadje wordt als enige apart vermeld in het onderzoek. Ten eerste omdat de respons van de ondernemers hier hoger lag en omdat de resultaten sterk afwijken van de resultaten uit de andere zeven plekken. Waar ondernemers in Goes, Hulst, Middelburg, Terneuzen, Tholen, Vlissingen en Zierikzee rekening houden met een omzetverlies van 36 procent tot en met augustus, ramen Sluise ondernemers het verlies op 56 procent.

Dat Sluis zwaarder is getroffen dan andere plekken komt doordat de plaats sterk afhankelijk is van toeristen en van bezoekers uit België: 90 procent. Voor de overige Zeeuwse steden is dat 46 procent. Dat Hulst, ook sterk afhankelijk van Belgische bezoekers, minder zwaar is getroffen komt omdat die meer inwoners heeft dan Sluis.

Koopzondag in Sluis tijdens de coronacrisis (archieffoto van 24 mei) (foto: Omroep Zeeland)

"Wij hebben gewoon heel erg weinig inwoners, maar hebben wel een winkel- en horecabestand dat is gericht op vijf miljoen bezoekers per jaar", legt ondernemer Petra de Boevere uit. Ze heeft een slijterij in Sluis. "En die bezoekers komen wel uit het buitenland. Die vaste klanten zaten de afgelopen maanden achter een Berlijnse muur."

Vooruitzichten

Over de toekomst maken ondernemers in Zeeland zich ook zorgen. 43 procent van de horecaondernemers ziet weinig tot geen overlevingskansen. Bij winkeliers is dat 20 procent. Petra de Boevere: "Ik heb aan het einde van de dag nou niet echt het gevoel dat ik lekker gewerkt heb", doordat ze, naar haar gevoel, de hele dag 'politie-agent' moet spelen en klanten moet wijzen op de regels.

Zeeuwse horeca-ondernemers ervaren dat ook zo en zien grote problemen ontstaan doordat ze door de maatregelen niet genoeg omzet kunnen draaien.

Rijkssteun

Met deze cijfers hoopt Jo-Annes de Bat het kabinet ervan te overtuigen om met meer steungeld over de brug te komen en maatwerk te leveren voor zwaarder getroffen regio's, zoals Sluis. Zelf de portemonnee trekken is volgens De Bat geen optie, "dat is geen taak voor provincie en gemeenten, maar een landelijke regeling."

Wel wil De Bat het onderzoek gebruiken om samen met de zwaar getroffen sectoren te kijken naar oplossingen. "Naar hoe we winkelgebieden aantrekkelijker kunnen maken en toekomstbestendiger."

Ook wil hij de bewindslieden in Den Haag op het hart drukken om beter te communiceren met buurlanden over de grens. "Ik wil echt dat ze die grenscoördinatie beter gaan oppakken", doelt hij op het plotseling sluiten en weer openen van de grens door België.