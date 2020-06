Hugo de Jonge gaat voor lijsttrekkerschap CDA

Hugo de Jonge tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer afgelopen week. (foto: ANP)

De minister, die in Bruinisse werd geboren en opgroeide in Zaamslag, blikt in het filmpje terug op zijn loopbaan als leraar en wethouder in Rotterdam. Over zijn beweegredenen om lijsttrekker te worden, zegt hij dat het CDA 'in moeilijke tijden altijd verantwoordelijkheid heeft genomen.'

"In die traditie wil ik staan. Daarom stel ik mijn kandidaat als CDA-lijsttrekker." Tot voor kort gold ook minister van Financiën Wopke Hoekstra als kanshebber op het lijsttrekkerschap. Eerder deze week liet die weten zich toch niet kandidaat te stellen.

Zeeuwse jeugd

De Jonge woonde de eerste twee jaar van zijn leven in Bruinisse, verhuisde toen naar Alphen aan de Rijn en keerde vanaf zijn zevende weer terug in Zeeland, deze keer in Zaamslag. Het gezin verhuisde veel omdat zijn vader dominee was. In Zaamslag woonde hij tot zijn vijftiende.

Bij een bezoek aan Zeeland in 2019 zei hij over zijn Zeeuwse jeugd: "Hoe ik in Zaamslag gevormd ben? Ik heb daar gespeeld, ik heb daar leren fikkie steken, vuurwerk leren afsteken, op brommers leren rijden. Alles wat je doet op een dorp. Ik heb daar heerlijke jaren gehad. En ik heb er leren werken, misschien is dat nog wel het meest bepalend geweest."

