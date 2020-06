Ravage na wateroverlast is enorm: 'Het was echt niet te stoppen'

Voor Paardekoper werd gisteravond pas duidelijk hoe ernstig het was toen hij de meterkast opendeed. Het water kwam uit alle hoeken en gaten. "Het is gewoon een grote ellende, want het was niet meer te stoppen", vertelt Paardekooper.

Eigen plekje

Voorlopig is de woning van Paardekooper door de enorme waterschade onbewoonbaar geworden. Erg zuur, want hij woonde er nog maar een paar maanden. "Ik had eindelijk m'n eigen plekje en dan moet ik er nu weer uit. Ik hoop dat ik er snel weer in kan, maar ik vrees van niet", zegt Paardekooper.

Even verderop op de Kleine Markt in Vlissingen liep het water ook binnen bij de winkels. Binnen een mum van tijd kwam het water binnen en was ook daar de schade aanzienlijk. Bij de chocolaterie van Geeta Chaitoe stond het water tot aan de enkels. "Het leek wel alsof er een vloedgolf op ons afkwam", vertelt Chaitoe.

Alweer dicht

Nog maar een maand was de chocolaterie van Chaitoe geopend, maar nu moet ze alweer dicht. De chocolade mag namelijk niet blootgesteld worden aan de schimmelgeur die in het pand rondhangt. "Binnen twee weken zou er een stukje horeca bij komen. Dat wordt nu dus wat later. Ik denk dat ik en de andere ondernemers in gesprek moeten gaan met de gemeente om dit in het vervolg te kunnen voorkomen", stelt Chaitoe.