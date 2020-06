Goed nieuws uit de Zeeuwse verpleeghuizen: geen besmettingen en overlijdens door corona

Rollator in verzorgingshuis - archief (foto: Omroep Zeeland)

Louter goed nieuws dus vanuit de Zeeuwse verzorgingshuizen van ouderenzorgorganisaties Allévo, Cederhof, Cleijenborch, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom. Wel vragen ze om begrip voor de verschillen in bezoekersregels.

Meer dan één vaste bezoeker

Bij de meeste Zeeuwse verpleeghuizen is het inmiddels toegestaan dat er meer dan één vaste bezoeker bij de cliënten mag langskomen. Tot voor kort was er per cliënt maar één vaste bezoeker die op bezoek mocht komen. Bij sommige verpleeghuizen mogen er nu meerdere bezoekers tegelijkertijd naar binnen bij een bewoner.

Maar er zijn wel grote verschillen tussen de locaties. Soms blijft één vaste bezoeker het hoogst haalbare, terwijl er op andere locaties een onbeperkt aantal bezoekers wordt toegelaten. Dit hangt af van bijvoorbeeld de complexiteit van de zorgbehoefte van cliënten, de ruimte en hoelang een locatie al open is voor bezoek.

'Een beroep op alle bezoekers'

"We merken dat het voor cliënten en hun naasten niet altijd gemakkelijk is om daar begrip voor te hebben", schrijven de verpleeghuizen in een gezamenlijke verklaring. "Daarom doen we een beroep op alle bezoekers om de regels te respecteren, zodat we op een veilige manier steeds een stapje verder kunnen met de versoepeling."

Het aantal besmettingen, overlijdens en ziekenhuisopnames door het coronavirus van de afgelopen 24 uur is niet bekend. Sinds gisteren worden die aantallen nog maar één keer per week door het RIVM verspreid.

Lees ook: