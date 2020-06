Lisa woont tijdelijk in New York, 'wel gek zonder al die andere toeristen'

Lisa Le Feber uit Axel maakt de coronacrisis mee in New York (foto: Lisa Le Feber)

"Komende maandag gaan we als het goed is naar fase twee, waardoor onder andere de terrassen weer open mogen", vertelt Le Feber, die bij een advocatenkantoor werkt. De afgelopen weken werden er al meer coronaregels versoepeld in New York.

Ook wat betreft de rellen, die uitbraken na de dood van George Floyd, een zwarte man die door politiegeweld om het leven kwam, gaat New York weer terug naar normaal. "Alle houten schotten die voor winkels werden geplaatst, zijn weggehaald. "Daar merk je niets meer van. Er wordt nog wel geprotesteerd, met name door jonge mensen, maar dat zijn vreedzame protesten op verschillende plekken in de stad."

Toerist zonder andere toeristen

Ondertussen woont en werkt Le Feber al vier maanden in The Big Apple. "Je begint een beetje je plekjes te kennen, de weg te weten", zegt ze daarover. "Dat helpt wel om je thuis te voelen."

Half mei was het rustig in de straten, daar komt nu steeds meer verandering in (foto: Lisa Le Feber)

Toch voelt ze zich nog steeds een toerist. "Al is het wel gek dat het niet zo aanvoelt als de eerste anderhalve maand, omdat alle andere toeristen weg zijn."

Beluister hier het interview met Lisa Le Feber in het radioprogramma 'Zeeland komt thuis'