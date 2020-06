'Roompot gaat zeker niet weg uit Zeeland'

Een park van Roompot in Cadzand (foto: ANP)

Vandaag werd bekend dat Roompot voor de derde keer in tien jaar verkocht werd. De Franse investeerder verkoopt het Zeeuwse bedrijf aan het Amerikaanse KKR. Volgens Van Outryve geeft de overname Roompot veel mogelijkheden: "Dit brengt ons in een andere dimensie. Het geeft ons ongeziene mogelijkheden op alle gebieden."

Flink groeien

KKR is een van de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld en dat levert Roompot veel op: "Er komt straks veel meer geld voor overnames en nieuwe partnerships. Daardoor zullen we de komende jaren dan ook nóg harder gaan groeien dan we al van plan waren."

"In Nederland hebben we al 33 parken en meer dan honderd in de landen er omheen. Vooral in het buitenland zit er nog veel rek in. We zijn nu de nummer twee van Europa en komen door deze overname alleen maar sterker te staan", aldus Van Outryve.

Roompotpark De Banjaard vanuit de lucht (foto: Roompot)

Nu er een Amerikaans bedrijf aan het roer staat, hoeven Zeeuwen niet bang te zijn dat het hoofdkantoor in Goes verlaten zal worden: "We blijven 100 procent zeker in Zeeland, we hebben niet voor niets een nieuw gebouw."

"Als we groeien komen er natuurlijk meer mensen werken want de nieuwe parken moeten ook personeel hebben. Voor Zeeland kan dit ook aantrekkelijk zijn omdat we hier natuurlijk begonnen zijn en dit ook positieve economische gevolgen kan hebben voor de provincie als we groeien."

Hoeveel kost Roompot?

De drie betrokken partijen hebben besloten niets te zeggen over het bedrag dat met de overname gemoeid is. Pas in september wordt de overname door KKR officieel omdat de Europese mededingingsautoriteiten nog naar de deal moeten kijken. Volgens Roompot is dat een formaliteit.

Lees ook: