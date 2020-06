Man rijdt bijna 70 kilometer te hard en drie bestuurders onder invloed betrapt

(foto: Politie Zeeland)

Een 29-jarige man uit Vlissingen testte positief op THC, de werkzame stof in hasj en wiet, en bleek geen rijbewijs te hebben. Een 24-jarige beginnende bestuurder uit Kortgene had wél een rijbewijs, maar raakte die kwijt toen uit een controle op de Deltaweg bleek dat hij zes keer meer had gedronken dan toegestaan.

Ook een 16-jarige jongen uit Kwadendamme had gisteravond een glaasje te veel op. Toen hij rond 1.30 uur in de Pruimestraat in Goes agenten zag staan, parkeerde hij zijn scooter tussen stilstaande auto's en ging hij lopend verder. De agenten hadden hem echter in de smiezen, uit een blaascontrole bleek hij de dubbele hoeveelheid toegestane alcohol op te hebben.

Alle bestuurders kunnen een boete verwachten.