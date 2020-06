'Sluis ziet er over een jaar anders uit'

Petra de Boevere (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen maanden waren lastig voor De Boevere. Ze is eigenaar van een slijterij in het centrum van de stad, dat voor 90 procent drijft op bezoekers van buitenaf. Toen de grenzen met België dicht gingen zag ze de eerste grote groep klanten vertrekken. "En toen moesten de toeristen vertrekken en vervolgens ook de tweede huisjes bezitters. Dat waren onze laatste klanten."

De Boevere: Ik heb eerst twee weken staan bibberen

Sluis veranderde in een spookstad, iets wat vooral in de weekenden goed te zien was. Normaal kan je er over de koppen lopen, nu kon je gerust een kanonskogel afschieten. En ook al deed je je best, je zou niemand raken. Uitgestorven was het. "Ik heb eerst twee weken staan bibberen, want je weet niet hoe lang het allemaal gaat duren", legt De Boevere uit. "Je denkt: wat gebeurt er!? Ik heb iets opgebouwd. Ik heb een gezond bedrijf, maar dan floepert ineens alles weg."

Inmiddels zijn de winkelstraten weer redelijk goed gevuld en is De Boevere 'redelijk tevreden' met de eerste omzetten. Maar terug naar hoe het was, zit er voorlopig niet in. "Op een normale drukke dag hadden we duizend bezoekers in de winkel, waarvan er 200 iets kochten." Nu mogen er maximaal tien mensen tegelijkertijd de winkel in, zijn groepen niet toegestaan en is een winkelmandje verplicht.

In de slijterij van De Boevere mogen maximaal tien klanten tegelijkertijd naar binnen (foto: Omroep Zeeland)

Dat zorgt voor hoofdbrekens bij de ondernemer. "Want hoe krijg ik die 200 kopende klanten binnen en hou ik die 800 op de stoep? Op het moment dat je binnen alleen bezoekers hebt, en je kopers lopen weg omdat ze niet willen wachten, dan is dat een uitdaging. Ik vind dat lastig."

Daarbij komt ook nog eens dat ze zich meer een politie-agent voelt dan een ondernemer. " Als je tegen het einde van de dag honderd keer hetzelfde hebt moeten zeggen: Wilt u alstublieft een mandje pakken? Dan hoor je het jezelf zeggen en dan wil je eigenlijk zeggen: werk nou eens mee! Het is gewoon heel zwaar. Je gaat niet naar huis met het idee: nou nu heb ik lekker gewerkt."

Lees ook: