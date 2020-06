Voor een ijsje hoef je in Zeeland het minst ver te lopen

(foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om salons waar het ijs vers wordt bereid. In vijf jaar tijd is dat aantal landelijk met bijna 30 procent gegroeid en in Zeeland met 70 procent. Alleen in Groningen is het aantal ijssalons de laatste jaren afgenomen.

Meeste salons per inwoneraantal

Het toerisme lijkt een belangrijke factor te zijn in de hoeveelheid ijssalons. Niet zo gek dus, dat onze provincie 9,4 salons heeft per 100.000 inwoners. Dat betekent meer keuze in ijswinkels en mogelijk ook in smaken. In Flevoland komen ze er bekaaider vanaf, daar zijn 4,6 salons per 100.000 inwoners.