Luidruchtig verwerken corona-emoties leidt tot inval politie

Politieagent - archief (foto: ANP)

Voor de sessie was een groep gelijkgestemden samengekomen om de emoties van de afgelopen corona-periode te verwerken. Onderdeel van de bijeenkomst was het luidkeels uiten van die emoties. Daarbij werd in de buitenlucht verbaal veel geluid gemaakt. Buren belden de politie met de boodschap dat het klonk alsof er een moord aan de gang was.

Met zwaailicht en loeiende sirene

De opgeroepen agenten kwamen volgens Patrick Hamelink van Grondig met zwaailicht en loeiende sirene aangereden. Zijn vrouw zou vervolgens door de agenten tegen de grond zijn gewerkt. Zijn vrouw kampt met bekken- en heupklachten en kon net weer lopen, na drie maanden in een rolstoel te hebben gezeten.

De groepssessie moest van de agenten beëindigd worden, omdat bij de therapie geen 1,5 meter afstand gehouden zou worden. Hamelink ontkent dat. Verder waren de deelnemers aan de sessie volgens Grondig al in een erg kwetsbare emotionele staat, waardoor het ruwe politie-optreden extra hard aankwam.

'Helemaal kapot van'

Ze zijn er bij coachingspraktijk Grondig dan ook helemaal kapot van. "Dit heeft ons en de deelnemers zeer diep geraakt. Dit heeft tijd en afwikkeling nodig. Daardoor zullen er even geen activiteiten zijn bij ons", schrijft Hamelink op de Facebookpagina van Grondig.

In de reacties op dat Facebookbericht zijn veel steunbetuigingen te lezen aan het adres van de therapeut, zijn vrouw en hun gasten, maar er zijn vooral ook veel verontwaardigde reacties op het optreden van de politie. Hamelink laat weten dat alle aanwezigen een klacht gaan indienen bij de politie en dat hij en zijn vrouw bovendien aangifte zullen doen tegen de agenten.

'Vrouw liet zich vallen'

In een reactie geeft de politie een andere lezing van wat er gebeurde. Zo zou de vrouw zich volgens de agenten zelf hebben laten vallen. "Ze kreeg een duw, deed een stap achteruit en ze liet zichzelf vervolgens vallen", zegt politiewoordvoerder Alwin Don op basis van de getuigenissen van de agenten.

Verder meldt de politie dat de omwonenden die de politie hadden gebeld flink geschrokken waren van de geluiden. "Volgens de agenten stonden ze te beven van de schrik", aldus Don.

In samenspraak met de gemeente

De politie laat verder weten dat het besluit om van de groepssessie te beëindigen in samenspraak met de gemeente is genomen. Over de klachten aangaande het politieoptreden zegt Don dat het de betrokkenen vrij staat om een klacht in te dienen.