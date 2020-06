Provinciale Staten vergadert weer in dezelfde ruimte

Statenleden krijgen een instructie bij binnenkomst (foto: Omroep Zeeland)

Liesbeth von den Hoff van de griffie van de provincie wacht alle Statenleden op bij binnenkomst en geeft ze een eigen pen als ze die nodig hebben. Zo hoeven er geen pennen te worden uitgewisseld tussen Statenleden. Ook wijst ze de volksvertegenwoordigers op onderstaande kaart waarop te zien is waar iedereen moet gaan zitten en hoe die plek bereikt moet worden.

Er zijn plaatsten toegewezen en verplichte looproutes (foto: Omroep Zeeland)

Von den Hoff: "We hebben in de Statenzaal zestien 'RIVM-maategel-bestendige-plekken'. We hebben vijftien fracties." Een lid per fractie kan in de zaal zitten. Na ieder agenda punt is het mogelijk om te wisselen tussen fractieleden. Tijdens zo'n wisseling maken provinciemedewerkers de vrijgekomen plek grondig schoon.

George Lernout van 50PLUS is blij dat er weer fysiek vergadert kan worden: "Het is heel belangrijk. Je ziet de lichaamstaal en je kan meteen reageren." Via de chat ging dat volgens hem vaak te langzaam. Petra Coret van de SP vindt het ook fijn dat er weer fysiek vergadert kan worden. Ze is ook erg blij met de voorzorgsmaatregelen: "Ik ben zelf ook een risicopatiënt, dus ik moet alles goed in acht nemen."

Publieke tribune

Frank Kuijpers van het CDA woont de vergadering ook bij. Omdat hij geen woordvoerder is namens zijn partij bij het dossier dat op de agenda staat, moet hij plaatsnemen op de publieke tribune. "Ik had liever op de normale manier in de Statenzaal naast elkaar zitten." Nu zal hij via Whatsapp moeten communiceren met zijn partijgenoot.