Zonne-energie; Zeeuws-Vlaamse bedrijven blijven achter

Amels in Vlissingen heeft 5.300 zonnepanelen (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland als provincie doet het goed als het gaat om zonne-energie. Bij Zeeuwse particulieren ligt inmiddels het dubbele aan vermogen van wat bij andere particulieren ligt, bleek uit de cijfers die vorige week werden gepubliceerd.

Ook wordt hier verhoudingsgewijs veel in bedrijfsmatige exploitatie van zonne-energie geïnvesteerd. Nederland is verdeeld in dertig energie-regio's en Zeeland staat als aparte energie-regio op de vierde plaats in ons land met het bedrijfsmatig opwekken van zonnestroom.

Klappers

De grote klappers in onze provincie werden in 2018 gemaakt. Toen werd het zeer grote zonnepark aan de rand van het Sloegebied in gebruik genomen. Ook het zonnepark tussen Middelburg en Oost-Souburg voegde in 2018 plotseling veel vermogen toe.

Grafiek

Maar ook in het jaar daarop werden op veel plaatsen grootschalig zonnepanelen neergelegd. Alleen het bedrijfsleven in Zeeuws-Vlaanderen bleef in 2019 sterk achter bij de rest van Zeeland. Zie onderstaande grafiek. In verhouding tot de landoppervlakte van de regio ten zuiden van de Westerschelde wordt er weinig in geïnvesteerd. Er staat nu op iedere 10.000 hectare 2,9 megawatt. Op de Bevelanden is dat 26 megawatt.

Verschillen

Binnen Zeeuws-Vlaanderen blijken er ook verschillen te zijn. In de gemeenten Sluis en Hulst is het respectievelijk 1,6 en 1,7 megawatt per 10.000 hectare, de allerlaagsten van Zeeland. De gemeente Terneuzen heeft vorig jaar wel vijf nieuwe locaties voor grote zonneparken aangewezen.