Goedemorgen! Besluit over Kustmarathon uitgesteld

Kustmarathon 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Ieder jaar doen meer dan tienduizend mensen mee aan het evenement in Zoutelande: hardlopers, wandelaars, fietsers... Misschien wel net zoveel mensen staan langs de kant aan te moedigen. Het is daarom nog maar de vraag of de organisatie dit evenement kan organiseren in een anderhalvemetermaatschappij.

Wat in ieder geval wél weer lukt in op anderhalve meter afstand: vergaderen. Gisteravond vergaderde een commissie van de Provinciale Staten voor het eerst in één ruimte.

Baby-coronastapjes

Babystapjes zetten ook de ondernemers in Sluis. Alhoewel de winkelstraten inmiddels weer redelijk gevuld zijn - nu de grens met België weer open is - verwachten de ondernemers in het grensstadje een omzetverlies van 56 procent.

Verder is het de dag van het protest tegen kernenergie bij de kerncentrale van Borssele. Anti-kernenergie-organisatie Wise protesteert daar van 07.00 uur tot 19.00 uur.

IJsje in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

En, omdat het bijna weekend is, ook nog even iets luchtigs: Zeeland heeft relatief gezien de meeste ijssalons van alle provincies. In vijf jaar tijd is het aantal landelijk met bijna 30 procent gegroeid, in Zeeland met 70 procent! Goeie reden om jezelf dit weekend te trakteren toch?

Of na dit weekend, want het échte strandweer lijkt vanaf dinsdag weer in aantocht. Al wordt het dit weekend ook niet slecht.

De hervormde kerk van Waarde (foto: Marc van Haag)

Weer

Het wordt een vrij mooie ochtend met vrij veel zon, maar de eerste

uren is er landinwaarts nog wel kans op een paar mistbanken. Er ontstaan

later vanochtend ook stapelwolken en vanmiddag is er landinwaarts kans

op een bui. Bij een een matige zuidwestenwind wordt het rond de 21 graden.

Vannacht is het helder met kans op mistbanken en het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het vrij zonnig met enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het rond de 21 graden.