Demonstratie tegen kernenergie bij kerncentrale van Borssele

Kerncentrale Borssele (foto: Wikimedia Commons)

Vanwege de coronamaatregelen houdt WISE een zogeheten 'doorgeef-demonstratie'. Zevenenveertig mensen - gelijk aan het aantal jaren dat de kerncentrale nu een vergunning heeft - demonstreren steeds een kwartier in hun eentje bij Borssele op de dijk. De demonstratie is van start gegaan om 07.00 uur en duurt nog tot 19.00 uur. Onder de deelnemers zijn Statenleden van PvdA en GroenLinks en gemeenteraadsleden uit Vlissingen en Veerle.

'Oudste nog draaiende centrale'

De kerncentrale van Borssele is met die 47 jaar volgens WISE de oudste nog draaiende centrale in de Europese Unie. De centrale had oorspronkelijk een levensduur tot 2003, maar na enkele jaren van uitstel werd in 2006 besloten om de centrale een vergunning te geven tot 2033.

In de landelijke en provinciale politiek wordt er nu voor gepleit om de centrale nog eens tien tot twintig jaar langer open te houden, maar volgens WISE is dat onverantwoord. De centrale is technologisch er niet op ingericht om tientallen jaren extra te produceren, bepleit WISE. De milieuorganisatie roept met deze demonstratie de overheid op om de kerncentrale van Borssele te sluiten en te investeren in echt duurzame energie, zoals wind- en zonnestroom.

Verlies

De centrale heeft volgens WISE de afgelopen jaren met verlies gedraaid, omdat een kerncentrale niet omhoog of omlaag bij kan schakelen. Dat betekent dat de centrale altijd dezelfde hoeveelheid stroom levert, terwijl de prijs door vraag en aanbod voortdurend fluctueert. Doordat de afgelopen jaren de stroomprijs lager lag dan de kostprijs van de centrale, draaide Borssele met verlies. Daar komt volgens WISE bovenop dat er fors geïnvesteerd moet worden om de kerncentrale te laten voldoen aan de huidige veiligheidsnormen.

In 2023 komt er een nieuw moment, de tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie, waarop besloten moeten worden of Borssele de laatste tien jaar van haar vergunning mag volmaken. Volgens WISE is dit een mooi moment om de centrale te sluiten en het bespaarde geld te gebruiken voor een versnelling van energieopwekking uit zon en wind.

'Onverstandig en onnodig'

"Het oplappen van een bijna vijftig jaar oude, verlieslijdende kerncentrale is onverstandig en bovendien onnodig", zegt Kirsten Sleven, directeur WISE Nederland. "De kans op een ongeluk neemt toe en het openblijven van de centrale vergt geld, tijd en energie die ook geïnvesteerd had kunnen worden in schone en veilige alternatieven die toekomstige generaties niet opzadelt met de loodzware last van radioactief afval."