Wielrenner Brian van Goethem voelde zich gevangen in Zeeuws-Vlaanderen

Wielrenner Brian van Goethem uit Terneuzen werkte afgelopen tijd alleen zijn rondjes af in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

Hoe waren de afgelopen weken voor jou?

Eigenlijk vrij eenzaam toch wel. Als wielrenner ben je toch gewend om met je ploeggenoten op trainingskamp of bij wedstrijden te zijn. Nu was dat zeker niet het geval. Normaal ga ik heel vaak de grens over om te trainen rondom Oudenaarde, maar dat ging nu ook niet. Ik zit hier ook in Zeeuws-Vlaanderen een beetje gevangen tussen de grens en de Westerschelde. Ik heb dus alleen beetje mijn rondjes hier afgewerkt.

Je hebt nu niet in het buitenland kunnen trainen. Hoe staat het er dan voor met de conditie?

Die zal nog niet top zijn. Er is zeker nog veel werk aan de winkel om mijn conditie naar een topniveau te krijgen. We hebben nog zeker wat tijd om dat te doen en de basis is breed genoeg. De rondjes die ik hier heb gedaan, waren echt voor mijn basisconditie . Nu de kalender weer bekend is, kan ik ook weer aan de topconditie gaan werken.

De afgelopen tijd zag je ook veel wielrenners online tegen elkaar koersen. Heb je dat ook gedaan?

We hebben met de ploeg een aantal virtuele wedstrijden gedaan. Voor ons was het natuurlijk wel nog mogelijk om buiten te trainen. Ik denk dat dat ook een belangrijke factor was om online te gaan fietsen. Renners uit Frankrijk, Spanje of Italië zaten in een strengere lockdown en zij mochten niet buiten fietsen. Dat wij toch buiten mochten fietsen, was voor ons een groot voordeel.

Brian van Goethem (archief) aan de start van de proloog van de ZLM Tour in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Heb je ondertussen je ploeggenoten alweer gezien?

Afgelopen week hebben we twee trainingen gehad met de ploeg in de Ardennen. Met voornamelijk de Belgen in onze ploeg zijn we op pad geweest en hebben we samen de trainingen afgewerkt. Het bracht wel weer het teamgevoel in beweging. Het was wel een apart gevoel. Ik heb nog nooit mijn teamgenoten zolang niet gezien. Nu leek het wel alsof het mijn eerste schooldag was.

De wedstrijdkalender is alweer bekend. Weet je al welke wedstrijden je gaat rijden?

In grote lijnen is het wel bekend, maar nog niet specifiek. Het accent zal komen te liggen op de klassiekers aan het eind van het jaar, zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in oktober. Een grote ronde zit dit jaar niet in de lijn der verwachting. De komende weken zal meer duidelijk worden wat er precies op het programma zal staan.