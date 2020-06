Verzekeraar ZLM boekt 'recordwinst' door gunstige beleggingen en minder schades

ZLM Verzekeringen in Goes (foto: ZLM )

Dat die winst hoger uitpakt komt aan de ene kant door een gunstig beleggingsklimaat in het afgelopen jaar, waardoor ZLM meer geld binnnenhaalde, en anderzijds doordat het een rustig schadejaar was, waardoor ZLM minder schadeposten moest uitbetalen vanwege bijvoorbeeld storm of wateroverlast.

15 miljoen euro naar de leden

Eerder besloot ZLM al dat van de winst 15 miljoen euro naar de leden gaat. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt later bekendgemaakt.

In het jaarverslag (pdf) is er ook aandacht voor de klanttevredenheid. In 2019 kwam ZLM voor de tiende keer op rij voor een eerste plaats in het klanttevredenheidsonderzoek van het Verbond van Verzekeraars. ZLM kreeg van zijn klanten een 8,5 als rapportcijfer.

'Nog belangrijker'

"Het feit dat onze klanten ons voor de tiende keer het hoogste rapportcijfer geven van alle verzekeraars vinden we nog belangrijker dan het uitzonderlijke financiële resultaat", schrijf ZLM in een reactie.

De afkorting ZLM staat voor Zuidelijke Landbouwmaatschappij. De verzekeraar met het hoofdkantoor in Goes opereert uitsluitend in Zeeland en Brabant.