Technofeestje vanuit huis

Merijn Plasschaert en Werner Coppieters zijn bezig met de voorbereidingen voor zaterdagavond (foto: Gianni Agosti)

Inmiddels zijn er al twee livestreams uitgezonden die per stream 1100 kijkers trok. Vanwege het succes pakt de organisatie morgen groter uit. "Drie techno dj's zullen platen draaien in de kerk in Sint Jansteen compleet met lichtshow. Het optreden is gratis en live te bekijken van 21.00 uur tot 00.30 uur via onze website", zegt mede-organisator Werner Coppieters.

Pop-up

De organisatie zou normaal gesproken kleine pop-up evenementen organiseren. "De gasten krijgen twaalf uur van tevoren de locatie door die na het evenement meteen weer wordt afgebroken. Per evenement verkopen wij maximaal driehonderd tickets om het kleinschalig en knus te houden", vertelt mede-organisator Merijn Plasschaert.

Merijn Plasschaert van AreaX legt uit wat het concept inhoudt

Het concept is bedacht door Plasschaert die graag iets wilde doen voor de jeugd in Zeeuws-Vlaanderen. "Je merkt dat jongeren naar de randstad gaan om te feesten omdat er hier bijna niets voor hun wordt georganiseerd. Dit moet als het ware een uitlaatklep zijn voor de jeugd zodat ze in hun eigen regio ook kunnen uitgaan", aldus Plasschaert.

Werner Coppieters en Merijn Plasschaert van AreaX (foto: Omroep Zeeland)

In september hopen de organisatoren hun eerste festivals met publiek te kunnen realiseren. "Ons doel is om jongeren in contact te brengen met mensen uit het bedrijfsleven door zogenoemde 'afterwork-events.' Die beginnen op vrijdagmiddag en gaan door tot in de late avonduren. Via een livestream kun je die twee niet bij elkaar brengen. We hebben in het najaar twee festivals op de planning staan dus hopelijk gaan die door", aldus Coppieters.