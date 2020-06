'Bij anderhalve meter afstand geen Kustmarathon'

Wandelaars Kustmarathon op de Oosterscheldekering (foto: Omroep Zeeland)

"Wij zouden nu kunnen zeggen: het gaat niet door", legt Chris Simons van de Kustmarathon uit in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. "Maar dat willen wij pas doen als het echt niet meer kan of voor 1 juli. Dan willen we dat er duidelijkheid is voor de vrijwilligers en deelnemers. Want je moet je als deelnemer ook kunnen voorbereiden op de marathon, dat doe je niet op een blauwe maandag."

De organisatie van de Kustmarathon wacht de persconferentie van 24 juni van het kabinet nog af in de hoop dat ze daar iets gaan zeggen over evenementen ná 1 september. "De voorpret is nu wel al heel anders", zegt Morien Janse, ook lid van de organisatie. "Wij willen een compleet evenement, inclusief toeschouwers. Dus als er te veel belemmeringen zijn dan gaan we het niet organiseren. Dan is er geen Kustmarathonweekend."

Traantje laten

Als het niet door kan wordt er volgens Janse echt wel traantje gelaten "Dan zal het eerste weekend in oktober ook raar aanvoelen, maar dan gaan we ons wel volle bak inzetten voor 2021. Maar we hopen nu natuurlijk nog wel dat het kan doorgaan."

Tim Pleijte wint Kustmarathon in 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Alles of niets wordt het dus voor de Kustmarathon. "We willen een compleet evenement met alle onderdelen, deelnemers en toeschouwers. We gaan ook niet kiezen tussen de onderdelen", zegt Simons. Wel wordt er nagedacht over een virtuele editie. "Daar zijn mogelijkheden voor."

Eén van de grootste problemen is de anderhalvemeter-maatschappij waar heel Nederland zich door het coronavirus aan moet houden. "Voor de sporters is dat nog wel op te lossen. Daar hebben we wel over nagedacht." Zo zou je de wedstrijdlopers gespreid kunnen laten starten in bijvoorbeeld vakken en de wandelaars in verschillende tijden. "Dan krijg je meer een lint aan wandelaars in plaats van groepen."

Maar het grootste probleem, dat niet te handhaven is, zijn de toeschouwers die altijd in grote getale langs de wegen staan van Burgh-Haamstede tot Zoutelande. "Wij willen dat zij er ook bij zijn. De Kustmarathon is altijd een gezellige boel en dat moet het ook dit jaar zijn."