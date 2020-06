Ondernemers in Zoutelande kwaad over plan betaald parkeren

Zoutelande (foto: Ria Brasser)

Het college doet deze en andere voorstellen om een gapend gat van 11,5 miljoen euro te dichten. Dat ontstaat nu tot en met volgend jaar veel minder toeristenbelasting en parkeergelden binnen komen, door coronabeperkende maatregelen. Toeristen Die zorgen ervoor dat er veel minder toeristen en andere bezoekers zijn dan normaal.

Overvallen

De ondernemers in Zoutelande voelen zich nu "gepakt" en "overvallen", zegt voorzitter Kees Bierens van de ondernemersvereniging Zomid. "We zouden alleen betaald parkeren invoeren, als de toestroom van auto's in Zoutelande te groot zou worden. Maar daar is geen sprake van", zegt Bierens. "Daarnaast zouden we nog praten over het nieuwe parkeerbeleid in de gemeente. Maar nu komt het college opeens met dit plan, dat ook al over twee weken in de gemeenteraad aan de orde komt."

(foto: ANP)

Het steekt de ondernemers ook, dat het college kiest voor betaald parkeren en het verhogen van de toeristenbelasting, terwijl openbare werken vooruit worden geschoven. "Al twee keer is beloofd dat de belangrijke Duinweg in Zoutelande naar het strand wordt aangepakt. En als je ook ziet hoe sommige andere straten in Zoutelande erbij liggen."

Roodgloeiend

De ondernemers snappen niet hoe het college komt aan een coronaschade van 11,5 miljoen euro. Volgens Bierens gaat het college ervan uit, dat er tot en met volgend jaar in totaal twee-derde minder parkeergelden en toeristenbelasting binnenkomt bij de gemeente. Bierens snapt niet waarom het college dit percentage hanteert. "Het toerisme heeft een paar maanden stil gelegen, maar komt nu weer op gang. De telefoons staan roodgloeiend voor reserveringen. Laten we nu eens aan het einde van dit jaar kijken hoeveel gemiste inkomsten er zijn.

Kees Bierens (foto: Omroep Zeeland)

De ondernemers gaan de komende twee weken politieke partijen in de gemeenteraad van Veere benaderen om over hun boosheid te praten. "We snappen best dat je ook naar de inkomenskant van de gemeente moet kijken en dat verhogingen niet altijd te voorkomen zijn, maar dit lijkt erop alsof het college de plannen erdoor wil drukken."