'Vrijwilliger zijn bij Slachtofferhulp is heftig maar mooi'

"Ik ben directeur geweest van een commercieel bedrijf. Toen ik met pensioen ging, wilde ik wat blijven doen. Ik werd gewezen op Slachtofferhulp en ben daar op gesprek gegaan. Ik was een beetje bang voor grijze wollen sokken, maar het bleek een hele professionele organisatie te zijn."

Cees is één of twee dagen per week bezig met zijn vrijwilligerswerk voor Slachtofferhulp. "De meeste zaken komen via de politie binnen. Ik doe vooral zaken in Zeeuws-Vlaanderen omdat ik daar woon. Als mensen aangeven dat ze gebruik willen maken van Slachtofferhulp, bel ik ze op en maak ik een afspraak."

Emotionele en praktische hulp

Normaal gesproken gaat Cees in de meeste gevallen naar de mensen thuis, nu in coronatijd doet hij dat nog wel, maar gebeurt ook een deel via de telefoon. "Ik bied emotionele ondersteuning en juridische hulp aan mensen die iets heftigs hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld een inbraak of mishandeling. Maar ook nabestaanden van een dodelijk verkeersongeval sta ik bij."

Slachtofferhulp Nederland helpt op emotioneel, praktisch en juridisch gebied (foto: Omroep Zeeland)

Eens in de vier weken is er een bijeenkomst voor de vrijwilligers waar ze hun verhaal kunnen doen, op dit moment gebeurt dat via videobellen. Dat lucht op, je krijgt toch veel heftige informatie te verwerken. "Ik kan er goed mee omgaan, maar zaken waar kinderen bij betrokken zijn, vind ik moeilijk. Ik heb zelf ook kleinkinderen en dan komt het dichtbij", zegt hij duidelijk geëmotioneerd.

Geen geraniums

Toch geeft het vrijwilligerswerk ontzettend veel energie, volgens Cees. "Ik vind het leuk, je komt bij allerlei mensen thuis. Voorlopig stop ik niet, geraniums heb ik snel gezien."

Feiten over Slachtofferhulp -1 op de 5 Nederlanders wordt slachtoffer in zijn leven

-Slachtoffers van mishandeling of bedreiging kloppen het vaakst aan

-Er is een toename van slachtoffers van online fraude zoals sexting

-Slachtofferhulp wordt gesubsidieerd door het Rijk en gemeenten

-Slachtofferhulp is voor iedereen gratis

In Zeeland zijn dertien vrijwilligers actief samen met vijf betaalde medewerkers. De vrijwilligers zijn te verdelen in twee groepen. Een groep die algemeen werk doet zoals het praktische en sociaal-emotionele. En een groep die juridische bijstand verleent. In die laatste groep zijn nog mensen nodig. Je hoeft overigens geen uitgebreide juridische kennis te hebben, je krijgt ook trainingen.

Veel van je gevraagd

Van het aantal mensen dat zich als vrijwilliger aanmeldt, valt ongeveer een kwart af voor ze beginnen. En van de groep die overblijft valt uiteindelijk ook weer een deel af. Er wordt namelijk best wat van je gevraagd. Je moet tussen de 8 en 25 uur per week beschikbaar zijn en draait ook piketdiensten. En je tekent een intentieverklaring dat je het vrijwilligerswerk in ieder geval vijf jaar gaat doen.