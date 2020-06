Ondernemers Sluis tevreden over campagne om Belgen terug te lokken

Door het coronavirus konden Belgen enige tijd niet met hun jacht naar de haven van Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Sancho Jansen, voorzitter van de middenstandsvereniging in Sluis, is blij dat er weer een beetje leven in de brouwerij is. "De Belgen weten Sluis langzaam weer te vinden en wij doen er samen met de gemeente alles aan om de veiligheid weer te garanderen." Er is gelukkig weer een beetje leven inde brouwerij. De Belgen weten Sluis langzaam weer te vinden. Met de gemeente samen proberen we de veiligheid te garanderen.

In Sluis is de afgelopen maanden een omzetverlies van 56 procent genoteerd. Jansen is voorzitter namens 197 bedrijven in en rond Sluis. "Gelukkig is er van al die bedrijven nog geen een failliet. Ik hoop ook dat het zo blijft. Wel hebben wij met al de ondernemers een brief geschreven om Sluis terug op de kaart te zetten."

De gemeente speelde daar met de campagne 'We Zien Je Hier Graag' snel op in. "De gemeente heeft snel geschakeld. Het bijbehorende promotiefilmpje van en over de gemeente Sluis verscheen twee weken geleden al op verschillende social media."

Miljoenenverlies

Ondernemers hebben berekend dat ze miljoenen mislopen doordat de grenzen met België lange tijd dicht bleven en de horeca gesloten moest blijven. Daarom is er een speciale taskforce opgericht, met onder meer ondernemers.

Een concrete stap van die taskforce is de promotiefilm en website over en van Sluis. De boodschap: "Mensen zijn weer welkom, het is veilig in Sluis." Die campagne loopt sinds 5 juni.