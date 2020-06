Ananda uit Brussel zag haar vrijwilligerswerk totaal veranderen door de coronacrisis

Ananda de Jager

"Voor de corona struinden we dan al die kramen af om te vragen of er producten over waren. Dat is vaak het geval." In Brussel moeten marktkooplui betalen voor overschot aan groente en fruit om het te laten vernietigen. "Zij kunnen er niks meer mee dus geven ze het aan ons. Wij gaven het op maandag dan weg aan mensen die niet genoeg geld hebben om gezond eten te kopen."

Voedselpakketten

Maar tijdens de corona was er geen markt meer, terwijl de mensen nog steeds graag die producten wilde hebben. "We hebben toen een crowdfundingsactie opgezet om tijdens de crisis groente en fruit te kopen voor de mensen die dat nodig hebben." En dat had heel snel succes "We stopten dat in voedselpakketten en brachten de producten bij de mensen thuis. Dat liep zo hard we niet iedereen meer konden voorzien van de spullen."

Met deze fiets rijdt Ananda door Brussel om groente en fruit rond te brengen (foto: Ananda de Jager)

Nu alles weer aan het normaliseren is, haalt Ananda weer fruit op bij de markt. Maar er zijn wel blijvende veranderingen. "Wij bezorgen die mensen nog steeds of ze komen bij ons langs in een soort drive-in. Daar geldt dan ook dat ze handen moeten wassen en niet allemaal tegelijk moeten komen."

Sportschool

Hoewel de sportscholen in België al weer ruim een week open zijn, heeft Ananda nog geen tijd gevonden om daarheen te gaan. "Ik sport thuis, dat telt ook", lacht de uit Goes afkomstige Ananda. "Je moet nu ook reserveren bij de sportschool en dat moet dan maar net uitkomen. Dat is voor mij nog niet gelukt."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart.

