Emma Heesters bestormt Top 40 met Waar Ga Je Heen?

Emma Heesters op de rode loper, voorafgaand aan de uitreiking van de Buma Awards in Studio 21 (foto: ANP)

Twee keer eerder bestormde Heesters de belangrijkste Nederlandse hitlijst. Samen met Rolf Sanchez had ze succes met Pa Olvidarte, dat nummer kwam eind vorig jaar in de hitlijst en heeft er 21 weken in gestaan, waarvan vier weken op de tweede positie. Samen met Kris Kross Amsterdam en Tino Martin bracht Heesters Loop Niet Weg uit. Dat nummer staat inmiddels 16 weken in de hitlijst en vinden we nu twee plekken van Waar Ga Je Heen vandaan, op plek 32.

Naast de twee noteringen voor Heesters is er nog meer Zeeuwse muziek in de Top 40. Het Is Al Laat Toch van Racoon staat twintig weken in de hitlijst en is inmiddels gezakt naar plek 35.