100.000 bijen en 70 liter honing in schoorsteen in Zonnemaire

Het echtpaar weet al ruim twintig jaar dat het nest er zit. "Je ziet ze af en toe je schoorsteen in vliegen, of er zitten er een paar in huis. Maar ze doen niks, we hebben er verder geen last van", zegt Ingrid Katilas in haar achterkamer.

100.000 bijen en 70 liter honing

Totdat een vier jaar geleden er vocht door het plafond druipte. "We dachten eerst dat het regen was, maar toen hebben we het onderzocht en een stuk uit het plafond gesneden. Het bleek het honing te zijn." Het stuk plafond zit precies onder de schoorsteen die nooit werd gebruikt. "Een imker denkt dat er zeker 100.000 buien in de schoorsteen zitten en misschien wel 70 liter honing".

Morgen wordt het allemaal weggehaald door een imker. En dan kan de familie Katilas het plafond gaan witten.