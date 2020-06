Man heeft diefstal collectebus voor ernstig zieke jongen bekend

Verontwaardiging over diefstal collectepot bij Vlissinsge Zeemand (foto: Omroep Zeeland)

De goed gevulde collectepot werd dinsdag uit de winkel gestolen. De man was duidelijk te zien op camerabeelden. De diefstal wekte veel verontwaardigde reacties op nadat een medewerker erover berichtte op Facebook. En dat niet alleen, mensen gingen ook volop doneren. In drie dagen tijd is het opgehaalde bedrag via een online doneeractie gestegen van 8.000 euro naar 37.000 euro zaterdag.

Die actie werd opgezet door de buren van Quinten. De jongen heeft een kwaadaardige bottumor en ligt in het ziekenhuis in Rotterdam voor chemotherapie. Met de doneeractie willen de buren het gezin, dat het financieel niet makkelijk heeft, helpen. Ook Quintens moeder is de afgelopen jaren ernstig ziek geweest. Ze heeft meerdere tia's gehad en zit in een rolstoel.

