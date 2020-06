Dit zijn de tegenstanders van Groene Ster volgend seizoen (foto: Paul ten Hacken)

De eredivisie kent dit jaar een nieuwe opzet. Zo is de competitie vergroot van twaalf naar zestien teams en wordt er gespeeld in twee fases. Het is nu bekend hoe de eerste fase eruit komt te zien.

Eerder werden de ploegen, op basis van aantal behaalde punten in competitie en beker-wedstrijden in de afgelopen jaren, ingedeeld in vier poules van vier ploegen. Groene Ster kwam daarbij in poule 3 terecht. Iedere ploeg speelt in ieder geval tegen de ploegen in zijn eigen poule, daarnaast speel je ook nog tegen drie ploegen uit elke andere pot.

Wedstrijden

Voor Groene Ster ziet dat er zo uit. De teams die Groene Ster uit poule 1 treft zijn: FC Eindhoven, ASV Lebo en Marlène. Uit poule 2 gaat Groene Ster spelen tegen Tigers Roermond, Futsal Apeldoorn en Volendam. Uit de poule waar het zelf in is ingedeeld wordt tegen iedere tegenstander gespeeld. Dat zijn: HV Veerhuys, Feyenoord Futsal en Be'79. En uit poule 4 zijn Texel'94, Den Haag en White Stones.

Said Bouzambou aan de bal voor Groene Ster tegen landskampioen Hovocubo (foto: Paul ten Hacken)

Groene Ster ontloopt drie ploegen in de eerste fase. Dat zijn Hovocubo, waar Saïd Bouzambou onder contract straat, FCK/De Hommel en Leekster Eagles. Die laatste ploeg is de club die hemelsbreed het verste weg ligt van Groene Ster, net onder Groningen.

Het is nog niet bekend welke tegenstanders Groene Ster uit of thuis treft. Nadat de eerste fase van de eredivisie voorbij is, wordt de competitie in tweeën gesplitst. Acht teams gaan dan spelen voor plekken in de play-offs om het landskampioenschap en acht teams gaan spelen om niet te degraderen.

Voorlopig staat de eerste competitieronde gepland voor vrijdag 4 september. Nieuw dit jaar is dat er ook twee keer op een zondag (18 oktober en 15 november) gespeeld gaat worden.