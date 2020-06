Medewerkers werkleerbedrijven Emergis weer aan de slag: 'Na twee weken Netflixen had ik het wel gehad'

Bij de werkleerbedrijven van Emergis werken Zeeuwen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door psychische problemen. Bij de werkleerbedrijven krijgen ze de kans om mee te doen aan de maatschappij zonder dat de druk te hoog wordt voor ze.

Abonnementje op Netflix

De 41-jarige Bas uit Vlissingen werkt bijna drie jaar bij werkleerbedrijf De Ambachten in Middelburg. Hij was het thuiszitten snel zat. "Ik heb maar een abonnementje op Netflix genomen, maar na twee weken heb je ook alle series wel gezien en komen de muren op je af."

Mentale gezondheid

Ongeveer 25 cliënten zijn wel aan het werk gebleven toen de bedrijven dicht waren, omdat hun behandelaar dit noodzakelijk vond. Het hebben van structuur, sociale contacten en zinvol bezig zijn, is belangrijk voor de mentale gezondheid van de doelgroep.

Werkleerbedrijven van Emergis worden weer opgestart (foto: Omroep Zeeland)

Bij WLB De Ambachten in Middelburg maken medewerkers onder meer schuttingen en tuinmeubelen. Bas is chauffeur en rijdt bestellingen rond. "Ik miste vooral de sociale contacten en de gezelligheid op het werk. Gelukkig kon ik wel eerder weer aan het werk dan veel anderen."

Thuis aan het werk

Het bedrijf regelde dat mensen deels thuis konden werken en Bas bracht de spullen voor die werkzaamheden rond, zegt werkleider Nynke Bijl. "Sommige medewerkers kregen werk thuis afgeleverd. Zo konden ze bijvoorbeeld ruitenwissers uit elkaar halen zodat ze gerecycled kunnen worden."

Praatje pot

Nynke en haar collega's merkten dat het voor veel medewerkers na verloop van tijd steeds lastiger werd om thuis te zitten. "In het begin vermaakte iedereen zich nog wel. Er was ook veel begrip. Maar voor velen ging het wel lang duren. Onze doelgroep heeft vaak een klein netwerk en voor hen is een invulling van de dag en dat praatje pot in de pauze heel belangrijk."

De kantine van het werkleerbedrijf blijft voorlopig dicht (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel de werkleerbedrijven sinds eind mei weer open zijn, is het nog niet helemaal zoals het was. Zo kunnen de medewerkers minder uren werken, vertelt werkleider Nynke. "We zijn nu alleen de ochtenden open en er werken minder mensen tegelijk. Dat betekent dat iemand die normaal vier hele dagen werkt, nu maar twee ochtenden kan werken."

Warme maaltijden

Ook is de kantine gesloten en zijn er geen warme maaltijden tussen de middag voor de medewerkers. Een groot gemis voor Bas. "Het is waardeloos. Ik ben blij dat ik een ei kan bakken en pannenkoeken, maar ik mis die gezonde warme maaltijden! Ook financieel scheelt het vijf euro per dag."

Zoeken naar alternatieven

Binnenkort worden de openingstijden van de werkleerbedrijven van Emergis weer verruimd, zodat meer mensen vaker kunnen komen werken. De kantine blijft voorlopig dicht. Toch gloort een klein beetje hoop voor Bas en zijn collega's, volgens Nynke Bijl. "We zijn aan het kijken naar alternatieven, zoals de mensen een afhaalmaaltijd laten meenemen."