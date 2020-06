Corona zorgt voor drukte aan de waterkant, want Zeeuwen gaan vissen

Sportvisserij Zuidwest Nederland ziet het aantal bezitters van een vispas dit voorjaar in Zeeland flink stijgen. Vorig jaar vroegen in de maand april zo'n 100 tot 120 Zeeuwse vissers een pas aan. Dit jaar waren er dat in dezelfde maand 400 vissers. Landelijk is deze trend ook te zien.

Het bestuur is blij met de toename, maar hangt niet de vlag uit. "De omstandigheden waarom we het aantal leden zien stijgen is niet iets om te vieren", laat Wietse van Alten weten. De vereniging wijdt de toename namelijk aan het coronavirus. "Mensen willen naar buiten, maar veel opties zijn er niet. Door te gaan vissen kan je lekker de natuur in en je kan het alleen doen."

Ik denk dat een aantal nieuwe vissers blijven, maar ook een aantal afhaken en de aangeschafte hengels in de schuur laten staan. Naast de aangeschafte racefiets." Sam Gideonse, hengelsportvereniging Middelburg

Met een vispas mag je in vrije zoetwateren vissen. Voor andere wateren moet je je ook melden bij een plaatselijke hengelsportvereniging. Ook daar is het druk, merkt HSV Middelburg.

In het voorjaar van 2019 kreeg de club er 43 nieuwe leden bij, dit jaar meldden 132 nieuwe leden zich. "Sommige sporten doen het in deze periode goed, ook vissen. Het mag, je kan de natuur in en het geeft rust", aldus bestuurslid Sam Gideonse.

Rommel achterlaten

De nieuwe leden zijn tussen de 10 en 70 jaar oud en komen uit heel het land. Omdat vissen in het buitenland er op dit moment niet bij is, is Zeeland niet alleen als vakantieoord in trek, maar ook als vislocatie. Toch zitten er ook nadelen aan de drukte, volgens Gideonse. "Drukte kan ook leiden tot meer rommel, maar we hopen dat de echte vissers toch goed zijn opgevoed."

Of al die nieuwe leden volgend jaar blijven plakken, weet hij niet. "Dat zou mooi zijn, maar ik denk dat een aantal nieuwe vissers blijven, maar ook een aantal afhaken en de aangeschafte hengels in de schuur laten staan. Naast de aangeschafte racefiets."