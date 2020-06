Historische klipper kiest na twee jaar weer het ruime sop

De binnenkant was tot de verbouwing sterk verouderd. De Avontuur was betimmerd met schrootjes en het interieur kon wel een opknapbeurt gebruiken. Het schip werd volledig gestript en kreeg een nieuw vlak (onderkant van het schip). Het afgelopen half jaar is er hard gewerkt aan het interieur en is weer eigentijds met nieuwe slaapruimtes en douches.

De klipper behoort tot het varend cultureel erfgoed van Goes en wordt verhuurd voor groepsvaarten. De Avontuur is gebouwd in 1914 en heeft in de eerste jaren van haar bestaan onder meer basaltblokken voor de Zeeuwse dijken in Zeeland vervoerd. In 1983 is de tweemastklipper aangekocht door de gemeente en sindsdien wordt ze beheerd door de Stichting Zeeuwse Klipper Avontuur. Bijna honderd vrijwilligers zorgen voor het onderhoud.

Een half jaar geleden en nu (foto: Omroep Zeeland)

De hele verbouwing heeft ruim 200.000 euro gekost. Veel meer dan vooraf was begroot. Het gat is gedicht door geld wat vrijwilligers tegen een renteloze lening hebben gegeven. De stichting had gedacht dat dit jaar dat geld kon worden terugbetaald door de verhuur van het schip aan groepen, maar toen kwam corona.

Niet rooskleurig

In de agenda voor 2020 stonden tientallen reserveringen, maar die werden allemaal afgezegd. De stichting loopt 20.000 euro mis en kosten voor onder andere de ligplaats moeten worden doorbetaald. Als de crisis nog lang duurt, zien de komende jaren er niet rooskleurig uit.

