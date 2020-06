Ingrid uit Zonnemaire neemt met pijn in het hart afscheid van tienduizenden bijen

"Het is erg ja", zegt Ingrid Katilas, terwijl ze met haar hand een bij van haar schouder wuift. Even hiervoor liet ze haar blik door de woonkamer gaan. Het ruikt er nog steeds naar rook - "van de tuinkachel die onder de schoorsteen is gezet om de bijen uit de pijp te krijgen" - en aan de binnenkant van de ramen buitelen de bijen over elkaar heen.

Honing door het plafond

24 uur geleden was er nog niets aan de hand. Toen hing het bijennest, wat er al sinds 1998 zit, nog rustig in de schoorsteen. Wat Ingrid betreft had het er gerust kunnen blijven hangen, maar ja: "We hebben sinds drie jaar lekkage van honing in de woonkamer. En het is niet te verhelpen." Dus moest het bijennest nu écht weg.

Ingrid schakelde een gespecialiseerd bedrijf uit België in. Op het dak proberen twee mannen de bijen te bewegen de speciale bijenkasten in te vliegen. "Ze zijn bezig de raten in de schoorsteen los te steken, daar moet je vanaf. Er zitten liters honing in, dat moet eruit. Daarna goed schoonmaken én dichten, anders heb je kans dat ze weer teruggaan. De koningin is ook nog niet gevangen."

Ik ga ze echt wel missen. " Ingrid Katilas over haar bijenvolk

Aan het einde van de middag lijkt dat tóch gelukt en zitten de meeste bijen in de kasten gevangen. Je zou denken dat de opluchting overheerst bij Tommy en Ingrid, maar het gevoel is dubbel. "Ik heb twintig jaar... Ik ga ze wel echt missen", zegt Ingrid. "Met mooi weer kijk je toch vaak even buiten vanuit de tuin omhoog. Oh, 't is druk. Zouden ze gaan vliegen? En bijen zijn tóch goed voor de natuur, we kunnen niet zonder."

Ingrid Katilas is blij dat de bijen levend gevangen kunnen worden. (foto: Omroep Zeeland)

Ze is blij dat de bijen levend gevangen zijn en er geen bestrijdingsmiddelen aan te pas kwamen. Maar ja: "Zij zijn nu wel hun huis kwijt", verzucht ze. Al is dat niet voor lang, de bijen worden binnenkort samengevoegd met andere bijen. "Zodat ze weer een nieuw volk kunnen vormen." Maar niet meer in Zonnemaire.