Oud maar niet versleten: voetbalscout Piet de Visser

​​​​​​​De Visser begon al met scouten toen hij nog een kleine jongen was (foto: Omroep Zeeland)

De Visser plukte Attram in 1996 van een veldje in Accra waar hij aan het voetballen was. De scout bracht de Ghanees onder bij PSV, waar Attram al snel als groot veelbelovend talent werd gezien. De Europese droom van Attram viel echter al snel in duigen. Omdat er met zijn geboortebewijs was geknoeid moest hij Nederland verlaten.

De Visser bleef altijd contact houden met Attram. Hij beschouwde hem als de zoon die hij zelf nooit gehad heeft. Uiteindelijk besloten Attram en De Visser samen een eigen voetbalacademie in Accra op te zetten. Talentvolle jongens van de straat worden door hen opgeleid tot voetballers die goed genoeg zijn om de overstap naar Europa te maken.

Na de opnames even een biertje (foto: Job van der Zon)

Piet de Visser is altijd op zoek naar talent. Hij speurt op elk veldje of gaat naar lokale wedstrijden. Hij haalt de jongens van de straat en hoopt dat ze op zijn academie tot bloei komen. Op de academie wordt hard getraind. Elke dag, week in week uit. De Visser hoopt dat er jongens tussen zitten die naast het talent ook het doorzettingsvermogen hebben om profvoetballer te worden. ,,Want met alleen talent, red je het niet".

Piet de Visser en zijn voetbalacademie (foto: Job van der Zon)

The Old Man is niet enkel een verhaal geworden over een filantroop die een project in Afrika realiseert. Piet de Visser is meerdere keren door kanker getroffen. In de documentaire spreekt hij vrijuit over zijn broze gezondheid.

"Voetbal is mijn medicijn. Als ik met voetbal bezig ben, dan voel ik geen pijn. Dan vergeet ik dat ik ziek ben". Maar de tijd dringt voor de nog altijd voor Chelsea werkende meesterscout, die de academie zo snel als mogelijk over wil dragen aan zijn voetbalzoon Attram.

Documentairemaker Job van der Zon. "De academie was een project naar Europese maatstaven, echt van een hoog niveau. Er was een grote emotionele band tussen De Visser en Godwin Attram. Ik werd ook getroffen door de levenslust van Piet. Het mooiste moment was de opening toen hij een toespraak hield. Daar schoot hij vol voor de ogen van tientallen kinderen."

Luister hier naar het gesprek van Elias den Hollander met Job van der Zon:

Job van der Zon: de levenslust van de Visser was inspirerend