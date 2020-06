Oogartsen Adrz dolblij met nieuwe OK voor staaroperaties

Met de nieuwe operatiekamer (OK) hoort het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in een keer bij de top van best uitgeruste ziekenhuizen als het om staaroperaties gaat. "Zelfs collega's van het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn jaloers op ons", zegt oogarts Henri Jongman. "We hebben nieuwe apparatuur, het nieuwste van het nieuwste, het beste van het beste. Eigenlijk zijn we hier heel trots op."

0,6 mm kleinere snede

Met de nieuwe microscoop en het speciale staarapparaat duren de operaties korter - zo'n vijf minuten - en zijn de operaties preciezer. "Wat heel belangrijk is bij een staaroperatie: hoe kleiner de wondjes, hoe kleiner de kans op bijvoorbeeld infectie. Bij het vorige apparaat hadden patiënten een wondje van 2,8 millimeter, dan denk je: 'dat is al klein', maar deze kan het met een wondje van 2,2 millimeter", aldus Jongman.

De oogartsen van het Adrz zijn dolblij met de nieuwe ok voor staaroperaties (foto: Omroep Zeeland)

Sinds kort zijn de staaroperaties weer hervat, al zijn het nog minder operaties per dag dan voor de coronacrisis. De wachtlijsten zijn door de wekenlange onderbreking opgelopen. De wachttijd voor een afspraak op de polikliniek is vijftien dagen, tenzij er sprake is van spoed. De wachttijd vanaf een consult tot een staaroperatie is 24 dagen.

De staaroperaties hebben - net als andere niet-dringende zorg - vanwege de corona-epidemie weken stilgelegen. De oogartsen hebben gewerkt op de intensive care.

Wat is een staaroperatie? Als de lens van je oog troebel wordt en je wazig gaat zien, dan is er sprake van staar. Dit komt vaak voor bij ouderen. Tijdens de operatie wordt de troebele oude lens vervangen door een heldere kunstlens. Die kunststof lens is al voor de staaroperatie aangemeten. Net als verschillende soorten brillen en contactlenzen zijn er ook verschillende soorten kunstlenzen. De operatie duurt ongeveer vijf minuten.

De oogartsen van het Adrz doen drieduizend staaroperaties per jaar. Voorheen gebeurde dat in de oogkliniek in Zierikzee. Nu is dat in Vlissingen. Het aantal staaroperaties neemt elk jaar toe.

Maatregelen om coronabesmettingen te voorkomen Ziekenhuis Adrz wil de kans op besmettingen zoveel mogelijk voorkomen en heeft daarom een aantal maatregelen genomen. Iedereen die het ziekenhuis betreedt, wordt in de ontvangsthal gevraagd naar verkoudheidsklachten en wordt verzocht om de handen te ontsmetten. Looproutes en aangepaste wachtkamers moeten ervoor zorgen dat patiënten en personeel voldoende afstand houden. Patiënten komen in principe alleen, zonder begeleiding. Alleen kinderen mogen iemand meenemen, net als mensen die vanwege lichamelijke of geestelijke problemen niet zelfstandig zijn.

