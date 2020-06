Uit het sportarchief: Irma Heeren wint het NK veldlopen in Kerkrade

Irma Heeren, afkomstig uit Middelburg maar nu wonend in Harderwijk, stond als favoriet aan de start. Die rol maakte ze volledig waar, want ze had bij de finish meer dan een halve minuut voorsprong op de nummer twee. "Ik hou van een sterk deelnemersveld en wat ik me kan herinneren, is dat het in dat jaar wat tegenviel", vertelt Heeren.

Vol gas

Het parcours van de wedstrijd toen in Kerkrade was volgens Heeren vrij zwaar. Veel korte, maar steile hellingen volgden elkaar op. Dat weerhield de Middelburgse er niet van om er vol in te knallen. "Ik had al gelijk een voorsprong bij de start. De wedstrijd heb ik echt met vol gas kunnen lopen en ik won toen ook wel met enige overmacht", stelt Heeren.

De carrière van Heeren kende echter ook veel blessureleed. In de jaren voor de Nederlandse titel in 2001 kampte ze meerdere malen met blessures. Toen ze over de streep na het NK veldlopen kwam, voelde ze zich dan ook herboren. "Het was elke keer weer een verlossing als ik dan het veld weer in kon. Dat maakte die overwinning ook extra speciaal."

Uit het sportarchief: Irma Heeren wint NK veldlopen in 2001

Niet de mooiste

De titel van Heeren in Kerkrade staat in een lange rij van overwinningen en behaalde eretitels. In 2004 stopte ze met haar carrière en als ze daarop terugkijkt, is het NK in 2001 niet de meest mooie overwinning van Heeren. "Ik kwam terug uit een vervelende periode, dus dat is sowieso speciaal. Alleen heb ik wel wedstrijden die hoger in mijn ranglijst staan, zoals de overwinning in de halve marathon van Egmond in 1999."