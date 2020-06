Paardensportbond wil weer wedstrijden: 'Wij kunnen ons zelfs aan drie meter afstand houden'

"Dat we nog steeds geen wedstrijden mogen rijden is jammer, want wij rijden vooral buiten in ruime bakken en het is goed individueel te doen", zegt Broeksema-Minderhoud. "Wij kunnen ons makkelijk aan die anderhalve meter houden. Drie meter zouden we zelfs kunnen garanderen. Het is geen contactsport."

De financiële gevolgen laten zich in de paardensport vooral in de handel van paarden volen. Ruiters en amazones moeten hun paarden tijdens de wedstrijden in de etalage kunnen zetten. "Er worden in Nederland veel paarden internationaal verhandeld, in Zeeland is dat wel wat minder. Alleen, je hebt hier ook stallen die wel afhankelijk zijn van het verkopen van paarden."

De intelligente lockdown heeft er volgens Broeksema-Minderhoud best wel ingehakt. "Maneges en verenigingen hebben veel minder activiteiten georganiseerd. Lessen konden niet doorgaan, terwijl de vaste kosten wel doorlopen."

Als voorbeeld noemt ze het verzorgen van de paarden en pony's. "Die hebben voer nodig en ook de hoefsmid is gewoon langs geweest. De versoepelingen kwamen echt niet te vroeg, maar wij vinden dat we nu weer helemaal kunnen gaan rijden."

De paarden staan nog veelal in de stallen zoals hier in Nieuw-en Sint Joosland (foto: Omroep Zeeland)

Broeksema-Minderhoud vindt dat we een voorbeeld moeten nemen aan onze buurlanden waar wel weer wedstrijden worden georganiseerd. "Je ziet ook dat Zeeuwen alweer in België gaan rijden. Wedstrijden zijn belangrijk voor de handel, maar ook voor het plezier in de sport, Dus ik zeg: doen!"

Vorige week werd er bij Manege de Kroo in Nieuw- en Sint Joosland een zogenoemd 'meetmoment' gehouden. Dat heeft alles van een normale wedstrijd, er wordt alleen geen klassement opgemaakt. "Dat verliep allemaal vlekkeloos. Het is een volgende stap in de coronacrisis." Maar toch wil ze meer. "Er wordt nu flink gelobbyd bij de NOC*NSF en we hebben goede hoop dat we op zeer korte termijn weer wedstrijden mogen rijden."

