Zeeuwse topkok opent restaurant in Middelburg

De keuze voor Middelburg was geen moeilijke. "De wisselwerking tussen ons tweeën liep zo goed," blikt Marco Dieleman terug op Amsterdam, "dat we dachten: waarom niet in onze hometown kijken of een Café Cliché daar ook mogelijk zou kunnen zijn."

De plannen voor een vast restaurant waren dit voorjaar dan ook al vergevorderd maar toen kwam de coronacrisis om de hoek kijken. Daardoor wordt het in eerste instantie een tijdelijk restaurant, dat alleen in de weekenden in juli, augustus en september geopend is. "We hadden al mensen in dienst genomen", zegt Doeleman. "Die mensen wil je bij je houden omdat ze goed zijn. Daarom zijn we gaan kijken naar andere mogelijkheden."

Het restaurant van Sidney Schutte en Marco Dieleman opent op 3 juli (foto: Omroep Zeeland)

'Een kleinere versie van Amsterdam'

Ze kwamen uit in het pand dat ook gebruikt wordt door Sociëteit De Vergenoeging (in de Gortstraat). Geen haute cuisine, maar: "Gezellig, knus, huiselijk...", omschrijft Sidney Schutte zijn restaurant. Schutte staat straks niet zelf in de keuken, maar heeft zich wel met het menu bemoeid. "We pakken eigenlijk de leukste en bestlopende gerechten van Amsterdam. Het wordt een kleinere versie van Amsterdam, vandaar ook Klein Café Cliché."

Het haalt veel energie omhoog." Sidney Schutte over bezig zijn met het restaurant in Middelburg

Dat ze nu een restaurant beginnen in hun thuisbasis, maakt dit avontuur extra bijzonder. "Hartstikke leuk. Nu zie ik mijn ouders ook wat vaker", grapt Schutte, die tegenwoordig in Amsterdam woont, maar geboren is in Nieuwland. "Nee, maar ik ben ook heel benieuwd wat mensen ervan vinden."

Want ook al heb je al twee sterren voor een ander restaurant op zak, het blijft spannend. "Nieuwe dingen zijn altijd spannend. Ik vind het erg leuk. Het haalt heel veel energie omhoog."