Bioblitz; een wedstrijdje planten en dieren tellen voor de wetenschap

Rijo Meulbroek uit Wolphaartsdijk was één van de Zeeuwse tellers die meedeed aan de bioblitz. 24 uur lang hield ze haar grote tuin in de buurt van het Veerse Meer in de gaten. Om 05.00 's ochtends was ze al wakker om maar zoveel mogelijk dieren en planten te tellen.

"Mijn tuin pas ik aan om maar zoveel mogelijk insecten en beestjes erin te krijgen en dan is het leuk om het ook te toetsen," aldus Rijo. Haar tuin, midden in de polder, is een oase van verschillende bloemen en planten.

De tuin van Rijo Meulbroek zit vol insecten (foto: Omroep Zeeland)

Van veel dieren, die gisteren werden meegeteld, wist ze dat die in haar tuin leefden. Maar ze deed ook bijzondere ontdekking aan een paaltje. Het was een ree die ergens in de afgelopen dagen de tuin van Rijo heeft bezocht om een geur te markeren. "Dat is echt bijzonder."

De bioblitz wordt georganiseerd door zeven natuurorganisaties, die ook verantwoordelijk zijn voor Jaarrond Tuintelling. Op basis van de telling hoe het met planten en dieren gaat in Nederland. Of Rijo ook één van de hoogste tellingen heeft gedaan, is niet bekend.