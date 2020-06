Goedemorgen! Steeds meer vissers door corona, operatiekamer voor staar

Corona zorgt voor meer vissers langs de waterkant in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Rustig met je hengel aan de waterkant zitten, wachten totdat die ene vis bijt. Voor veel Zeeuwen is het juist in deze tijd een fijne vorm van ontspanning. Het aantal vissers in Zeeland is dan ook toegenomen. Bij sommige visclubs is het aantal nieuwe leden zelfs verdrievoudigd.

Nieuwe operatiekamer voor staaroperaties

In het ziekenhuis in Vlissingen van Adrz is dit jaar een nieuwe operatiekamer opgeleverd in Vlissingen, speciaal voor staaroperaties. Het gaat hierbij om millimeters verschil, maar de vooruitgang is groot, vinden de oogartsen.

(foto: Omroep Zeeland)

Verder vandaag: Vijf Ierse stropers tussen de 30 en 62 jaar moeten voor de rechtbank in Middelburg verschijnen. Ze zouden in 2017 met honden in Axel gejaagd hebben zonder jachtakte.

Een containerschip op de Westerschelde (foto: Ria Brasser)

Het weer:

Het is vrij zonnig met wat stapelwolken. De meeste zon is aan zee, de meeste stapelwolken zullen landinwaarts ontstaan. Er staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest, later uit west tot zuidwest. De maximumtemperatuur is 21 tot 23 graden.