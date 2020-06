Kustloop in Vrouwenpolder gaat niet door

Tim Pleijte op kop tijdens de Kustloop (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe datum van de kustloop Vrouwenpolder is nu vier september volgend jaar. De organisatie wil dit jaar een virtuele Kustloop organiseren. Daarbij kan iedereen individueel de route lopen of wandelen binnen een bepaald tijdvak. Of de virtuele Kustloop wel door kan gaan, is onduidelijk, omdat daarvoor een vergunning moet worden verkregen.

De Kustloop is een halve marathon die bijna voor de helft over het strand gaat. Vorig jaar verpulverde Samantha Luitwieler het parcoursrecord bij de vrouwen. Bij de mannen was Tim Pleijte in 2019 (en 2018) de beste.

Lees ook: