Deze chauffeur kan niet thuiswerken, maar zijn vrachtwagen voelt ook als thuis

Hij kan niet thuis werken, maar zijn vrachtwagen voelt ook als thuis (foto: Jacco van Voorst)

Hoe druk is het de afgelopen maanden geweest?

"In de beginperiode was het heel erg rustig. Normaal maak ik zeker zestig uur per week, maar dat ging terug tot dertig uur. Het bedrijf waar ik voor werk, Verhelst Transport in Sluiskil, zit voornamelijk in de petrochemie. Daar lagen toch wel wat dingen stil. De chauffeurs in de levensmiddelen reden de banden van hun velgen, dat was bij ons dus niet. Maar de ritten die ik had reed ik in recordtijd!"

Waar rij je naar toe?

"Vooral naar klanten in de buurt en heel af en toe naar het buitenland. Laatst was ik een week weg voor een rit naar Spanje. Dat was een hele rare gewaarwording. Overal was het extreem rustig op de weg, zelfs bij de grenzen stonden geen files. Bij Parijs kon ik de maximumsnelheid aanhouden, dat is me daar nog nooit gelukt. Op de terugweg ben ik door Parijs gereden om foto's te maken bij de Eiffeltoren. Dat vergeet je nooit meer. In Spanje heb ik dat ook gedaan bij de lege stranden."

Op de terugweg vanuit Spanje reed Jacco door het stille Parijs (foto: Jacco van Voorst)

Wat is er voor jou veranderd in je werk?

"In het begin was ik meer thuis. Dat was gek, maar ook wel weer fijn met de kinderen. Toch ben ik blij dat het nu weer drukker wordt. Ik vind het heerlijk om op de weg te zitten. Bij klanten merkte je vooral in het begin dat het sociale contact minimaal was. Je mocht niet meer naar binnen, of alleen snel om je papieren af te geven. Maar gebruiken maken van de wc en de koffieautomaat mocht bijvoorbeeld niet meer. Verder zie je overal die spuugschermen en dat iedereen zo veel mogelijk afstand houdt. Maar ik zit veel alleen in de vrachtwagen, dus hoef niet de hele dag rekening te houden met anderhalve meter afstand."

Waar ging je dan naar de wc?

"Je stond wat vaker tussen de bosjes, maar ik moet ook zeggen dat veel tankstations de wc's open hielden en dat plekken waar je normaal moest betalen, nu gratis waren. Op de weg naar Spanje heb ik bijvoorbeeld de parkeerplaatsen waar ik stopte erop uitgezocht."

De vrachtwagen van Jacco in de buurt van Tarragona (foto: Jacco van Voorst)

Hoe is het op de weg?

"In het begin zag je echt bijna niemand op de weg en had je totaal geen last van files. Nu wordt het steeds drukker. Je merkt dat mensen soms lange tijd niet gereden hebben. Bijna gelijktijdig met de coronacrisis is ook de 100 kilometer per uur-regel ingegaan op de snelwegen. Automobilisten lijken de afstand tot de vrachtwagen niet allemaal even goed in te schatten met die snelheid, in plaats van met 130 kilometer per uur. Ik heb een paar keer gedacht dat ze de bumper eraf zouden rijden."

Wat vind je zo mooi aan op de weg zitten?

"Rijden is altijd mijn hobby geweest. Dus ik heb echt van mijn hobby mijn werk gemaakt. Lekker sturen en naar de omgeving kijken waar je anders niet komt. Ik ben een soort beroepstoerist."