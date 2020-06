Staat ons een Zeeuwse hittegolf te wachten deze week?

Zonsondergang op het strand van Renesse (foto: Annuska Barentsen)

"Ik schat de kans op een Zeeuwse hittegolf op zo'n 40 procent", zegt weerman Jules Geirnaerdt. In lokale hittegolven gelooft hij niet: "Je moet naar het gemiddelde kijken. In Zeeland zou je dan Goes als uitgangspunt kunnen nemen." Wie vervolgens naar het weerbericht voor die plaats kijkt, ziet dat er in dat geval waarschijnlijk geen Zeeuwse hittegolf inzit. Volgens de voorspellingen zou in Goes de 30 graden niet gehaald worden komende week.

Wanneer spreken we van een hittegolf? We noemen het een hittegolf als bij een erkend meetstation minstens vijf zomerse dagen op rij worden gemeten. Op die dagen moet het minimaal 25 graden zijn én er moeten minstens drie tropische dagen tussen zitten, met een temperatuur van boven de 30 graden.

Onze weerman gelooft dus niet in lokale hittegolven, maar voor de lol kijken we tóch even naar het weerstation wat doorgaans de hoogste temperaturen meet in Zeeland: Westdorpe. Wie daar in de buurt woont, maakt wel kans op een hittegolf in z'n eigen achtertuin.

In Westdorpe worden namelijk wél vijf zomerse dagen inclusief drie tropische verwacht:

Verwachte maximumtemperatuur per weerstation (*gegevens van weeronline)

Datum Westdorpe Vlissingen Wilhelminadorp 23 juni 28º 26º 25º 24 juni 31º 29º 29º 25 juni 31º 29º 29º 26 juni 31º 29º 29º 27 juni 27º 24º 24º

Wie nu denkt: het is ook nog een beetje vroeg in het jaar voor een hittegolf. Je hebt helemaal gelijk. Van de 28 landelijke hittegolven die sinds 1901 gemeten zijn, waren er drie in juni. De allervroegst gemeten hittegolf vind je terug in 1922. Toen werd het in De Bilt tussen 21 mei en 25 mei vijf dagen boven de 25 graden, waarvan drie boven de dertig.

In Zeeland hadden we toen geen officiële hittegolf, althans, op het weerstation Vlissingen niet, destijds het enige Zeeuwse weerstation. Wie naar die periode kijkt, ziet 'slechts' vier dagen zomerse en tropische dagen, want op 25 mei werd het 'maar' 23,3 graden.