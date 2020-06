Agenten in Zeeland voelen zich onveilig door haperend C2000-systeem

Maarten Brink, voorzitter van de politievakbond ACP afdeling Zeeland-West-Brabant, is heel stellig als hij antwoord geeft op de vraag hoe het huidige C2000-systeem werkt. "Agenten voelen zich onveilig", zegt Brink. "Wij krijgen regelmatig meldingen dat het systeem faalt. Dan moet je denken aan haperende meldingen, onverstaanbare stemmen bij contact met de meldkamer en het volledig wegvallen van portofoons."

Geen eenvoudig probleem

Brink weet dat het geen eenvoudig probleem is. "De storingen treden willekeurig op", aldus de vakbondsman. "We weten ook dat er achter de schermen keihard wordt gewerkt aan verbetering van het systeem, maar sinds de introductie in 2004 hebben we alleen maar problemen gehad."

In januari van dit jaar vond nog een belangrijke aanpassing plaats. Stekkers werden letterlijk omgestoken op de zendmasten. "Maar dat heeft eigenlijk alleen maar voor meer problemen gezorgd", vervolgt Brink. "Daarom luiden wij nu de noodklok, want inmiddels voelen agenten zich niet meer veilig."

Problemen in Zeeland

Ook in Zeeland zijn veel problemen. "We krijgen meldingen binnen uit de hele provincie", aldus Brink. "Van Bruinisse tot Sluis en van Reimerswaal tot de Walcherse kust. Het heeft echter niks met dekkingsproblemen te maken."

Ook de Centrale Ondernemingsraad van de politie meldde in februari dat het huidige C2000-netwerk onveilig is. Inmiddels is de kwestie opgepakt door de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Zij willen dat minister Ferd Grapperhaus de Tweede Kamer beter op de hoogte houdt.

Het politiedistrict Zeeland-West-Brabant wil niet reageren op de problemen. "De verantwoordelijkheid en woordvoering liggen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat is de afspraak", aldus een woordvoerder. Het ministerie laat weten dat de problemen bekend zijn en alle aandacht krijgen. Er wordt volgens het ministerie hard gewerkt aan een oplossing.

Mensenlevens in gevaar

Brink geeft aan dat niet alleen agenten zich onveiliger voelen, maar dat het ook de burgers treft. "Denk maar aan een reanimatie waarbij de politie hulp verleent. Als communicatie met de meldkamer dan hapert, brengt dat een mensenleven in gevaar."

Alle hulpdiensten in Nederland maken gebruik van C2000. De politie kent de grootste problemen en dat is niet verrassend, volgens Brink. "De politie maakt 24/7 gebruik van C2000, dus heel intensief. Daardoor is het aantal meldingen dat het mis gaat ook veel groter dan bij de andere hulpverleners zoals brandweer, ambulance en KNRM. Maar ook zij kampen met problemen. Alleen in veel mindere mate."

Geen oplossing

Op de vraag hoe het verder moet, moet Brink het antwoord schuldig blijven. "Een oplossing voor het huidige C2000-systeem hebben wij ook niet. voorhanden. Misschien is het tijd voor een ander systeem."