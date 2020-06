Weer 700 Zeeuwen op corona getest

Coronatest (foto: Omroep Zeeland)

Het GGD-cijfer zegt niet alles over de aantallen tests in onze provincie. Ook huisartsen, enkele zorginstellingen en bedrijfsartsen laten buiten de de GGD om patiënten testen. In de praktijk blijkt minder dan twee procent van de geteste personen daadwerkelijk corona te hebben. In Zeeland ligt dat cijfer zelfs iets lager.

Als je je wil laten testen

Wie door de GGD getest wil worden, moet bellen met het landelijke nummer: 0800-1202 en het eigen BSN (Burger Service Nummer) bij de hand houden. Dan wordt er een afspraak met je gemaakt, hetzij voor de gewone testlocaties in Terneuzen of Zierikzee, hetzij in de speciale teststraat in Goes waar je met je auto door kunt rijden.