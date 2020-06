Nog geen pensioen voor handbaltrainer John Jansen

John Jansen (foto: Omroep Zeeland)

Jansen (68) had dit seizoen geen ploeg onder zijn hoede. Daarvoor was hij actief bij Delta Sport/EMM.

"Ik ga toch nog niet met pensioen. Dit weekend heb ik besloten dat ik er nog een keer voor wil gaan met Heerle", aldus Jansen, die al ruim 45 jaar actief is als trainer in de handbalwereld. "Qua leeftijd ligt mijn toekomst misschien achter me, maar ik kan nog steeds niet tegen mijn verlies. Ik sta er nog honderd procent in."

In de jaren negentig was Jansen al actief bij Heerle. Toen had hij de mannenploeg vier seizoenen onder zijn hoede, verdeeld over twee periodes.