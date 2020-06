Niet gevist op mossel- en oesterpercelen met TTX

Bakken met oesters (foto: Omroep Zeeland)

Volgens een woordvoerder van de NVWA is de kans klein dat besmette schelpdieren daadwerkelijk in de handel komen. De maatregelen gelden sinds eind vorige week en zijn voor onbepaalde tijd. Pas als uit controles blijkt dat er niet langer TTX in de schelpdieren zit, worden de maatregelen opgeheven. Het gaat om het gebied Oosterschelde Oost en het grootste deel van het Grevelingenmeer.

Wat is TTX? Tetrodotoxine (TTX) is een neurotoxine dat bij lage concentraties al schadelijk kan zijn voor mensen. TTX is vooral bekend van de kogelvis, die in de Japanse keuken op een specifieke wijze bereid moet worden om te voorkomen dat de eter het gif binnenkrijgt. Hoe de gifstof precies in mosselen en oesters belandt, is nog onduidelijk. Bekend is dat bepaalde bacteriesoorten en algen de gifstof produceren en dat die onder bepaalde omstandigheden zich rap kunnen voortplanten. Mossels en oesters filteren die minuscule organismen uit het water, waardoor de gifstof in de schelpdieren ophoopt. Het is echter ook mogelijk dat het komt door bacteriën die in de mossels en oesters zelf leven. Een onderzoek naar de herkomst van de tetrodotoxine in de schelpdieren loopt nog.

Het is niet voor het eerst dat in oester en mosselen uit de Oosterschelde TTX is aangetroffen. Vooral in 2016 had de mosselsector veel last van de stof. De mosselsector schatte de schade destijds op 10 miljoen euro. Sindsdien is de norm voor de hoeveelheid TTX die in schelpdieren mag zitten, omhoog gegaan van 20 naar 44 microgram.

Het Nederlands Mosselbureau laat in een reactie op de vondst van de stof weten dat de schelpdieren in die gebieden wekelijks worden gemonitord en dat er in die gebieden niet op schelpdieren wordt gevist. Volgens het Nederlands Mosselbureau werkt de sector met een goed functionerend veiligheidsprotocol, zodat alleen schelpdieren die niet besmet zijn met TTX in de winkel komen.

Lees ook: