Dode vrouw Westdorpe laat OM niet los, 'we hopen deze zaak echt op te lossen'

De compositietekening van de onbekende dode vrouw (foto: Politie België)

Politie en OM hebben van alles gedaan om de identiteit van het slachtoffer en haar moordenaar te achterhalen. Er werden foto's van de overleden vrouw verspreid, compositietekeningen, opsporingsberichten in het Nederlands, Frans, Duits, Pools, Portugees en Engels. Er werd 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip en de media werd op alle manieren ingeschakeld. Het leverde uiteindelijk zeshonderd tips op, maar de gouden zat er niet tussen.

Naakt achter een rietkraag

Even terug naar 22 juni 2019. Een voorbijganger vindt het lichaam achter een rietkraag bij het bosperceel in natuurgebied Canisvliet, vlakbij de grens met België. De vrouw is naakt en blijkt met een vuurwapen om het leven te zijn gebracht. De politie vermoedt dat dat op een andere plek is gebeurd. De vrouw was hooguit enkele dagen dood.

Uiterlijke kenmerken De vrouw, ergens tussen de 50 en 65 jaar oud, is blank en heeft kort, rossig haar. Ze is net geen 1.60 meter groot en weegt zo'n zestig kilo. Ze had geen tatoeages en ook geen sieraden aan bij haar vondst. Haar nagels waren verzorgd en haar gebit was goed op orde. Haar eierstokken, baarmoeder, blinde darm en galblaas waren bij eerdere operaties verwijderd. Dat heeft volgens de politie niets met haar dood te maken, maar geeft aan dat de vrouw midden in het leven stond en medische hulp zocht en kreeg als ze die nodig had.

Bij het slachtoffer wordt ook een vuilniszak van supermarktketen Intermarché gevonden die met de zaak te maken zou hebben. De politie start een onderzoek en zet in eerste instantie twintig rechercheurs op de zaak.

Toch moet de vrouw op 13 augustus, bijna twee maanden na de vondst van haar lichaam, naamloos begraven worden. Ze ligt in Terneuzen. Er is bewust voor de optie begraven gekozen, zodat in de toekomst nieuwe technieken mogelijk nog nieuwe sporen kunnen veiligstellen.

OM laat de zaak niet los

Nu, een jaar later, zegt het OM nog steeds wekelijks tips binnen te krijgen. "Politie en justitie hopen echt de zaak te kunnen oplossen, maar hebben voorlopig geen zicht op een identiteit van de vrouw, laat staan de verdachte(n)", zegt een woordvoerder. "Daar werken we hard aan en dat zullen we blijven doen!"

