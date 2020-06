Inbrekers ingehaald door cybercriminelen

Politie registreert steeds meer computercriminaliteit (foto: Omroep Zeeland)

Dat blijkt uit cijfers van dataportal.nl, de datapagina van de Nederlandse politie. Zeeland is trouwens geen uitzondering op de landelijke trend dat computermisdrijven toenemen en dat gewone inbraken bij particulieren afnemen.

De toename werd ook al gesignaleerd in de Veiligheidsmonitor 2019 van het CBS. Bij cybercrime gaat het om digitale vormen van identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten (laster, stalking, chantage en bedreiging met geweld via internet). Sinds 2017 is in de landelijk politiecijfers een flinke toename te zien van hacken (verdubbeling), identiteitsfraude (17 procent), en internetoplichting (39 procent).

Grafiek

Onderstaande grafiek laat de inbraken in Zeeland zien, afgezet tegen computercriminaliteit. In de maand mei hebben de cybercriminelen voor het eerst de inbrekers ingehaald.

Toename door coronacrisis

Volgens de website VPNGids.nl (gespecialiseerd op het gebied van website-beveiliging) is de huidige toename van cybercrime te wijten aan de coronacrisis. "Nu online shoppen sinds de corona-uitbraak in populariteit is gestegen, is de kans dat mensen in dergelijke nepsites trappen ook toegenomen", zegt David Janssen van VPNGids.

"We zien de afgelopen tijd een sterke toename in verschillende vormen van cybercrime. Ook andere bedrijven die met cybersecurity bezig zijn berichten hierover. Niet alleen zijn er een groot aantal nepwebsites en nepwebshops opgedoken sinds Covid-19, maar ook vriend-in-nood fraude (veelal via WhatsApp), identiteitsfraude en malicieuze apps in de Play Store en App Store zijn in opkomst", aldus Janssen.